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Хамзин Илдар Мубинович
Хамзин Илдар Мубинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Хамзин Мубин Хамзинович
1920 г.р.
Мать
Асия Гафуровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Хамзин Мубин Хамзинович
Мать:
Асия Гафуровна
Смерть
1993
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