Хамзин Илдар Мубинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзин Илдар Мубинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Хамзин Мубин Хамзинович

Мать: Асия Гафуровна

Смерть
1993
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