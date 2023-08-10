Боташева Дайхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абазалиев Мурат
Отец ребёнка: Абазалиев Сеит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абазалиев Айгуф
Отец ребёнка: Абазалиев Сеит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абазалиев Умар
Отец ребёнка: Абазалиев Сеит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абазалиев Исмаил Сеитович
Отец ребёнка: Абазалиев Сеит
Смерть
Неизвестно