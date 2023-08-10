Боташева Дайхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боташева Дайхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абазалиев Мурат

Отец ребёнка: Абазалиев Сеит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абазалиев Айгуф

Отец ребёнка: Абазалиев Сеит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абазалиев Умар

Отец ребёнка: Абазалиев Сеит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абазалиев Исмаил Сеитович

Отец ребёнка: Абазалиев Сеит

Смерть
Неизвестно

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