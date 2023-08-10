Абазалиев Исмаил Сеитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абазалиев Сеит
Мать: Боташева Дайхан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разият Абазалиева Исмаилбековна
Мать ребёнка: Любвница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепшокова Людмила Каншаубиевна
Смерть
Неизвестно