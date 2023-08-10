Абазалиев Исмаил Сеитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбазалиев Исмаил Сеитович

Абазалиев Исмаил Сеитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абазалиев Сеит

Мать: Боташева Дайхан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепшокова Людмила Каншаубиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разият Абазалиева Исмаилбековна

Мать ребёнка: Любвница

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепшокова Людмила Каншаубиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.