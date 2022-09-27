Тюрина (Тюрина) Ефимия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тюрин Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тюрин Иван Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Тюрина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Тюрина) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Тюрина) Арина Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Тюрина) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич
Смерть
После 1864