Тюрина (Тюрина) Ефимия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Тюрина) Ефимия Сергеевна

Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тюрин Сергей Егорович

Мать: Тюрина Василиса Андреевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тюрин Иван Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Тюрина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Тюрина) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Тюрина) Арина Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Тюрина) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Андреевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Смерть
После 1864

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