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Тюрин Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Пришел жить в семью жены. Стал Тюриным. Кем был - не известно.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тюрин Иван Федорович

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Арина Федоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Ефимия Сергеевна

Смерть
После 1864
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