Тюрин Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Пришел жить в семью жены. Стал Тюриным. Кем был - не известно.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тюрин Иван Федорович
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Арина Федоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Тюрина Ефимия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Ефимия Сергеевна
Смерть
После 1864