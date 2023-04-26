Парамонова Елена Антоновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смерти08.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1876
Сын: Парамонов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич
Рождение ребёнка
13.09.1879
Сын: Парамонов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич
Рождение ребёнка
06.02.1887
Дочь: (Парамонова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Парамонов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич
Смерть
08.10.1893