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Парамонова Елена Антоновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

08.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Василий Лукич

Рождение ребёнка
11.08.1876

Сын: Парамонов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1879

Сын: Парамонов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1887

Дочь: (Парамонова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Парамонов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Парамонов Василий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.10.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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