Егор (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор (Георгий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Никон Егоровчи

Мать ребёнка: Акилина (Акулина) Степановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Егорович

Мать ребёнка: Акилина (Акулина) Степановна

Смерть
Неизвестно

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