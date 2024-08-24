Акилина (Акулина) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никон Егоровчи
Отец ребёнка: Егор (Георгий)
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий)
Смерть
Неизвестно