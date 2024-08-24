Акилина (Акулина) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина (Акулина) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Никон Егоровчи

Отец ребёнка: Егор (Георгий)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий)

Смерть
Неизвестно

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