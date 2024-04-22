Борздун (Цыганок) Наталья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борздун (Цыганок) Наталья Прокофьевна

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Место рождения

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

17.12.1896

Дата смерти

05.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1896

Отец: Цыганок Прокопий

Мать: Цыганок ...

Неглюбка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Борздун Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Солонникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Борздун Мария Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Борздун Иван Иванович

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Горбунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.03.1931

Дочь: Сивенок Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дагаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Борздун Николай Иванович

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Рождение ребёнка
07.11.1940

Дочь: Титова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Сын: Борздун Александр Иванович

Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борздун Иван Данилович

Смерть
05.08.1977
Орёл, город Орёл, Орловская область
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