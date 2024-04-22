Борздун (Цыганок) Наталья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1896
Дата смерти05.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1896
Отец: Цыганок Прокопий
Мать: Цыганок ...
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Борздун Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Солонникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Борздун Мария Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Горбунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
12.03.1931
Дочь: Сивенок Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дагаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
07.11.1940
Дочь: Титова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Рождение ребёнка
05.01.1942
Сын: Борздун Александр Иванович
Отец ребёнка: Борздун Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1977
Орёл, город Орёл, Орловская область