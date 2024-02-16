Полоз Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Полоз Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Полоз Евсевий Емельянович
Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Полоз Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858