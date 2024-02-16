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Полоз Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Полоз Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Полоз Евсевий Емельянович

Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Полоз Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Полоз Иван Емельянович

Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Полоз Тарас Емельянович

Отец ребёнка: Полоз Емельян Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полоз Емельян Семёнович

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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