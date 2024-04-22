Полоз Евсевий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз Евсевий Емельянович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Полоз Емельян Семёнович

Мать: Полоз Екатерина Степановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1852
Покровское, Чернігівська область
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