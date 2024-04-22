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Полоз Евсевий Емельянович
Полоз Евсевий Емельянович
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Древо
Место рождения
Покровское
, Чернігівська область
Дата рождения
1849
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Полоз Емельян Семёнович
1821 г.р.
Мать
Полоз Екатерина Степановна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Полоз Емельян Семёнович
Мать:
Полоз Екатерина Степановна
Покровское
, Чернігівська область
Смерть
1852
Покровское
, Чернігівська область
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