Новосёлов Макар Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосёлов Егор
Рождение ребёнка
1921
Сын: Новосёлов Александр Макарович
Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна
Красное дмитриевское Тоншаевскй район
Рождение ребёнка
Между 01.10.1925 и 23.10.1925
Дочь: Кораблёва Нина Макаровна
Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна
Красное дмитриевское Тоншаевскй район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосёлова Дарья Макаровна
Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна
Смерть
Неизвестно