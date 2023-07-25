Новосёлов Макар Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлов Макар Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосёлов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Новосёлов Александр Макарович

Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна

Красное дмитриевское Тоншаевскй район
Рождение ребёнка
Между 01.10.1925 и 23.10.1925

Дочь: Кораблёва Нина Макаровна

Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна

Красное дмитриевское Тоншаевскй район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосёлова Дарья Макаровна

Мать ребёнка: Новосёлова Екатерина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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