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Бобков Александр Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1940

Дата смерти

07.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1940

Отец: Бобков Василий Харлампиевич

Мать: Соловцова Сусанна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.05.1972

Жена: Бобкова (Радищева) Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
03.03.1975

Сын: Бобков Василий Александрович

Мать ребёнка: Бобкова (Радищева) Людмила Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1985

Дочь: Мушиоль (Бобкова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бобкова (Радищева) Людмила Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.01.2006
Москва, город федерального значения Москва

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