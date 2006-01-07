Бобков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1940
Дата смерти07.01.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1940
Бракосочетание
05.05.1972
Рождение ребёнка
03.03.1975
Сын: Бобков Василий Александрович
Мать ребёнка: Бобкова (Радищева) Людмила Игоревна
Рождение ребёнка
04.12.1985
Дочь: Мушиоль (Бобкова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бобкова (Радищева) Людмила Игоревна
Смерть
07.01.2006