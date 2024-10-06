Заколюкин Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1704 ст.
Дата смертиВычислено 1762 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1704 ст.
Ландратская перепись, РГАДА 350-1-147, 1716—1717 г. (Л. 608об)... Во дворе Иван Леонтьев [Заколюкин] 45. У него жена Парасковья Федорова 40 лет, сын Трофим 15, дети ж Сава 13, Афонасей 12 лет. В пе... Показать все
Место жительства
Между 1719 и 1722
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Дочь: Варвара Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Заколюкин Гавриил Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: (Заколюкина) Алёна Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 1762 ст.