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Заколюкин Афанасий Иванов

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1704 ст.

Дата смерти

Вычислено 1762 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1671 г.р.

Мать

Вычислено 1676 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Заколюкин Иван Леонтиев

Мать: Заколюкина Парасковья Фёдорова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Ландратская перепись, РГАДА 350-1-147, 1716—1717 г. (Л. 608об)... Во дворе Иван Леонтьев [Заколюкин] 45. У него жена Парасковья Федорова 40 лет, сын Трофим 15, дети ж Сава 13, Афонасей 12 лет. В пе... Показать все
Место жительства
Между 1719 и 1722
Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Дочь: Варвара Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Заколюкин Гавриил Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: (Заколюкина) Алёна Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Вычислено 1762 ст.
Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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