Матрона Наумова
Место рождения
Дата рождения13.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1875 ст.
Отец: Наум Гаврилов
Мать: Анна Емельянова
16 марта 1875 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Наум Гаврилов и жена Анна Емельянова, правосл Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Андрей Сергеев .. Васильев... Мария... Показать все
Смерть
Неизвестно