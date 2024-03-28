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хлотарь 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

500

Дата смерти

561

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
500

Отец: хлодвиг 1

Мать: клотильда бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гундовальд

Мать ребёнка: нн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: храмн

Мать ребёнка: хунзина, гунзинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: блитхильда

Мать ребёнка: арнегунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: хлодосвинта

Мать ребёнка: ингунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сигиберт 1

Мать ребёнка: ингунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гунтрамн

Мать ребёнка: ингунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хариберт 1

Мать ребёнка: ингунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хильдерик

Мать ребёнка: ингунда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гунтар

Мать ребёнка: ингунда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: вульдетрада, вальдрада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: нн

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: хунзина, гунзинда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: радегунда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: гунтека, гунтеука

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ингунда

Рождение ребёнка
537

Сын: хильперик 1

Мать ребёнка: арнегунда

Смерть
561

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