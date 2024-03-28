хлотарь 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения500
Дата смерти561
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
500
Отец: хлодвиг 1
Мать: клотильда бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: гундовальд
Мать ребёнка: нн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: храмн
Мать ребёнка: хунзина, гунзинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: блитхильда
Мать ребёнка: арнегунда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: хлодосвинта
Мать ребёнка: ингунда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сигиберт 1
Мать ребёнка: ингунда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хариберт 1
Мать ребёнка: ингунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: вульдетрада, вальдрада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: нн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: хунзина, гунзинда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: радегунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: гунтека, гунтеука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ингунда
Рождение ребёнка
537
Сын: хильперик 1
Мать ребёнка: арнегунда
Смерть
561