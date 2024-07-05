Филиппова Зиновия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.10.1876 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Иван Прокопиев
Мать: не указана
Смерть
13.10.1876 ст.
Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Ф627 оп 242 д 57 л 73 об запись 113 (ж) 13/15 октября 1876 г Сельца Желудева Государственного крестьянина Ивана Прокопиева Филиппова - 5 л - от оспы.