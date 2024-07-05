Филиппова Зиновия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова Зиновия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.10.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
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Неизвестно

Отец: Филиппов Иван Прокопиев

Мать: не указана

Смерть
13.10.1876 ст.
Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Ф627 оп 242 д 57 л 73 об запись 113 (ж) 13/15 октября 1876 г Сельца Желудева Государственного крестьянина Ивана Прокопиева Филиппова - 5 л - от оспы.

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