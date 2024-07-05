Филиппов Иван Прокопиев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Иван Прокопиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Зиновия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
10.05.1876 ст.

Жена: Филиппова (Протасова) Ирина Трофимовна

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Ф 627 оп 242 д 57 лл 47 об - 48 запись 25 10 мая 1876 г Жених: сельца Желудева Государственный крестьянин Иван Прокопиев Филиппов, православный, вторым браком - 32 г. Невеста: сельца Хохловки Г. Балаш... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.

Дочь: Филиппова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова (Протасова) Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.

Дочь: Агапова (Филиппова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова (Протасова) Ирина Трофимовна

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
На памятнике указана дата рождения 15 ноября 1881 г
Смерть
Неизвестно

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