Филиппов Иван Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Зиновия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
10.05.1876 ст.
Ф 627 оп 242 д 57 лл 47 об - 48 запись 25 10 мая 1876 г Жених: сельца Желудева Государственный крестьянин Иван Прокопиев Филиппов, православный, вторым браком - 32 г. Невеста: сельца Хохловки Г. Балаш... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.
Дочь: Филиппова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова (Протасова) Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.
Дочь: Агапова (Филиппова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова (Протасова) Ирина Трофимовна
На памятнике указана дата рождения 15 ноября 1881 г
Смерть
Неизвестно