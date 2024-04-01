Пигалева Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалева Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1871

Дочь: Сосанна Иосифова

Отец ребёнка: Пигалев Иосиф Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
21.06.1876

Сын: Пигалев Юлиан Агрипина Иосифов

Отец ребёнка: Пигалев Иосиф Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
21.07.1877

Сын: Пигалев Симеон Иосифов

Отец ребёнка: Пигалев Иосиф Казак Выс. Камышловского Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Иосиф Казак Выс. Камышловского Алексеев

Смерть
Неизвестно
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