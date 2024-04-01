Пигалев Иосиф Казак Выс. Камышловского Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1871
Дочь: Сосанна Иосифова
Мать ребёнка: Пигалева Анна Семенова
Рождение ребёнка
21.06.1876
Сын: Пигалев Юлиан Агрипина Иосифов
Мать ребёнка: Пигалева Анна Семенова
Рождение ребёнка
21.07.1877
Мать ребёнка: Пигалева Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигалева Анна Семенова
Смерть
Неизвестно