Удод (Буйновская) Ганна / Анна / Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Буйновская) Ганна / Анна / Савельевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Удод) Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Удод) Фаина Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Удод) Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Удод) Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Удод Василий Семенович

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Удод) Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Удод) Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: (Удод) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Удод Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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