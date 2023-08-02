Удод (Буйновская) Ганна / Анна / Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Муж: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Удод) Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Удод) Фаина Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Удод) Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Удод) Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Удод) Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Удод) Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Удод) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Удод Семен Иванович
Смерть
Неизвестно