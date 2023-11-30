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(Удод) Зоя Семеновна
(Удод) Зоя Семеновна
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Древо
Место рождения
Вербовое
Дата рождения
1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Удод Семен Иванович
1899 г.р.
Мать
Удод (Буйновская) Ганна / Анна / Савельевна
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Удод Семен Иванович
Мать:
Удод Ганна / Анна / Савельевна
Вербовое
Смерть
Неизвестно
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