(Удод) Зоя Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Зоя Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Удод Семен Иванович

Мать: Удод Ганна / Анна / Савельевна

Смерть
Неизвестно
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