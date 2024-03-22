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Стельмак Анна
Стельмак Анна
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Древо
Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
05.11.1989
Пол
Женский
Отец
Стельмак Александр Александрович
1967 г.р.
Мать
Стельмак Елена Ивановна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989
Отец:
Стельмак Александр Александрович
Мать:
Стельмак Елена Ивановна
Минск
, Минск
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