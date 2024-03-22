Стельмак Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмак Анна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

05.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989

Отец: Стельмак Александр Александрович

Мать: Стельмак Елена Ивановна

Минск, Минск
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