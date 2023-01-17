Стельмак Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмак Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1967

Отец: Супиченко Иван Павлович

Мать: Супиченко Анна Юльяновна

Рождение ребёнка
05.11.1989

Дочь: Стельмак Анна

Отец ребёнка: Стельмак Александр Александрович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
07.09.1991

Сын: Стельмак Александр Александрович

Отец ребёнка: Стельмак Александр Александрович

Бобруйск, Могилёвская область
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