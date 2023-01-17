Стельмак Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1967
Отец: Супиченко Иван Павлович
Мать: Супиченко Анна Юльяновна
Рождение ребёнка
05.11.1989
Дочь: Стельмак Анна
Отец ребёнка: Стельмак Александр Александрович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
07.09.1991
Сын: Стельмак Александр Александрович
Отец ребёнка: Стельмак Александр Александрович
Бобруйск, Могилёвская область