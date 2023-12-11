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Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Григорьев

Мать: Дарья Филиппова

Смерть
Неизвестно
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