Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьев

Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Григорий Максимов

Мать: Агриппина Федотова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Горшков Ларион Иванов

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Горшков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1820
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close