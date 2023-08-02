Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Григорий Максимов
Мать: Агриппина Федотова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Смерть
Около 1820
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Дарья Филиппова