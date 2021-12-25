Белобородов Иван Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Белобородов Иван Иванович
Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Белобородов Александр Иванович
Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Белобородова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна
Смерть
1833