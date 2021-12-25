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Белобородов Иван Макарович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Белобородов Иван Иванович

Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Белобородов Александр Иванович

Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Белобородова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Белобородова (Сиднева) Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1833
Тула, город Тула, Тульская область

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