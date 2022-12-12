Белобородов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Белобородова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Белобородова Мария Александровна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белобородова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Белобородова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна
Бракосочетание
После 1830
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно