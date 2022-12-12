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Белобородов Александр Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Белобородов Иван Макарович

Мать: Белобородова Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Белобородова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Белобородова Мария Александровна

Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белобородова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Белобородова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Белобородова Анна Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1830

Жена: Белобородова Екатерина Сидоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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