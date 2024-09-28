Маймистова (Кудряшева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймистова (Кудряшева) Людмила Ивановна

Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1858

Дата смерти

14.03.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маймистова) Ольга Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Маймистов Амфилохий Константинович

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Поручителями были по женихе: собственники деревни Рабангского Медведева Григорий Константинов Маймистов и Василий Константинов Маймистов; по невесте: деревни Рабангского Медведева Александр Иванов Май... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1876 ст.

Сын: Маймистов Алексей Амфилохиевич

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://yandex.ru/archive/catalog/1cb2766a-d721-4903-903c-56497588c7ed/404
Рождение ребёнка
25.07.1878 ст.

Дочь: (Маймистова) Евстолия Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Метрика Варницкой церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/420834#182
Рождение ребёнка
Вычислено 11.05.1880 ст.

Дочь: (Маймистова) Анна Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/420815#288
Рождение ребёнка
1882

Сын: Маймистов Василий Амфилохиевич

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Маймистова) Клавдия Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.

Дочь: Комаровская (Маймистова) Елена Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://yandex.ru/archive/catalog/4c691164-bb34-4d2b-9e37-4fdbd7b991ba/225
Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.

Сын: Маймистов Александр Амфилохиевич

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/420906#255
Рождение ребёнка
03.06.1892 ст.

Дочь: (Маймистова) Людмила Амфилохиевна

Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421197#44
Смерть
14.03.1894 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421197#117

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