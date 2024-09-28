Маймистова (Кудряшева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти14.03.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Маймистова) Ольга Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Сын: Маймистов Алексей Амфилохиевич
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Дочь: (Маймистова) Евстолия Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Дочь: (Маймистова) Анна Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Сын: Маймистов Василий Амфилохиевич
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Дочь: (Маймистова) Клавдия Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Дочь: Комаровская (Маймистова) Елена Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Сын: Маймистов Александр Амфилохиевич
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович
Дочь: (Маймистова) Людмила Амфилохиевна
Отец ребёнка: Маймистов Амфилохий Константинович