Степанова Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1705
Сын: Степанов Григорий Прокофьев
Отец ребёнка: Степанов Прокопий Григорьев
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно