Степанов Прокопий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1683
Отец: Степанов Григорий Никифоров
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Степанов Григорий Прокофьев
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Алексеева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1741
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана