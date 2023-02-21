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Степанов Прокопий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Степанов Григорий Никифоров

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705

Сын: Степанов Григорий Прокофьев

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Алексеева

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Пелагея Алексеева

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1741
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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