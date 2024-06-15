Чуцкаева (Кунгурова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуцкаева (Кунгурова) Марфа Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кунгуров Иван Игнатьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
12.02.1898

Муж: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Чуцкаев Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.07.1903

Дочь: Чуцкаева Мария Никитична

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Чуцкаев Сергей Никитович

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Чуцкаева Манефа Никитична

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.07.1907

Сын: Чуцкаев Кирилл Никитович

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Чуцкаева Павла Никитична

Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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