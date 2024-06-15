Чуцкаева (Кунгурова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кунгуров Иван Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1898
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чуцкаев Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
Рождение ребёнка
14.07.1903
Дочь: Чуцкаева Мария Никитична
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
11.08.1904
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Чуцкаева Манефа Никитична
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.07.1907
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Чуцкаева Павла Никитична
Отец ребёнка: Чуцкаев Никита Тихонович
Смерть
Неизвестно