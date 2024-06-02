Кунгуров Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
1881 Временный отпуск Рядового солдата Проживающий В кирзе
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чуцкаева (Кунгурова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Кунгурова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Григорьевна
Смерть
Неизвестно