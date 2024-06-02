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Кунгуров Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кунгуров Игнатий Терентьевич

Мать: Кунгурова -- Фекла Ларионовна

1881 Временный отпуск Рядового солдата Проживающий В кирзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чуцкаева (Кунгурова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Кунгурова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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