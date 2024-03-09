Ляпин Ермолай Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпин Ермолай Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Жена: Ляпина (Панжинская) Татьяна Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Никифора Иванова Шачнева приведённый сын Ермолай Степанов Ляпин 18 вдовы Вассы Леонтиевой Панжинской дочь Татьяна Яковлева 18
Смерть
Неизвестно

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