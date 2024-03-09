Ляпин Ермолай Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Никифора Иванова Шачнева приведённый сын Ермолай Степанов Ляпин 18 вдовы Вассы Леонтиевой Панжинской дочь Татьяна Яковлева 18
Смерть
Неизвестно