Константинов Владимир Иванович
Место рожденияТатарская АССР Муслюмовский район д.Усы
Дата рождения17.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умерла умерла
Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Константинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Константинов Петр Владимирович
Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Константинова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Константинов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
17.06.1948
Дочь: Шакирова (Исанбаева) Лена Галиахметовна
Мать ребёнка: Исанбаева Магмура Галиахметовна
Смерть
Неизвестно