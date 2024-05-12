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Константинов Владимир Иванович

Место рождения

Татарская АССР Муслюмовский район д.Усы

Дата рождения

17.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умерла умерла

Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Константинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Константинов Петр Владимирович

Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Константинова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Константинов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Константинова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1948

Дочь: Шакирова (Исанбаева) Лена Галиахметовна

Мать ребёнка: Исанбаева Магмура Галиахметовна

Смерть
Неизвестно

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