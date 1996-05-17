Гринина Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринина Лидия Николаевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

17.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Иван Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1951

Дочь: Воронина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гринин Иван Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринин Иван Иванович

Смерть
17.05.1996
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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