Гринина Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти17.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Рождение ребёнка
02.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1951
Дочь: Воронина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гринин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринин Иван Иванович
Смерть
17.05.1996