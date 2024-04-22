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Гринин Иван Иванович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

05.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Гринин Иван

Мать: Гринина Мария Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
?.06.1941
ВОв, Кошибеево
Рождение ребёнка
02.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринина Лидия Николаевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1951

Дочь: Воронина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гринина Лидия Николаевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Лидия Николаевна

Смерть
05.12.1990
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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