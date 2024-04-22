Гринин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти05.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Отец: Гринин Иван
Мать: Гринина Мария Ивановна
Упоминание
?.06.1941
ВОв, Кошибеево
Рождение ребёнка
02.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1951
Дочь: Воронина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гринина Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринина Лидия Николаевна
Смерть
05.12.1990