Антонов Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.10.1893 ст.
Дата смерти?.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1924
Дочь: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Путкина (Антонова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна
Смерть
?.09.1972