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Антонов Михаил Гаврилович

Место рождения

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.10.1893 ст.

Дата смерти

?.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.

Отец: Антонов Гаврил Терентьевич

Мать: Антонова (Репникова) Мария Александровна

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.03.1924

Дочь: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Путкина (Антонова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна

Смерть
?.09.1972

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