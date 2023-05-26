Антонов Гаврил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Сын: Антонов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Антонова Мария Александровна
Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно