Антонов Гаврил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Гаврил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: Антонова Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Антонов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Антонова Мария Александровна

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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