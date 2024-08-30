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Солодовников Марк Трефилович

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Место рождения

Студеново

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Солодовников Трефил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Солодовников Андрей Маркович

Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Солодовникова Фекла Марковна

Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Солодовников Захар Маркович

Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Солодовникова Наталья Марковна

Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Солодовников Максим Маркович

Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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