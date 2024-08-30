Солодовников Марк Трефилович
Место рожденияСтуденово
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Солодовников Трефил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Солодовников Андрей Маркович
Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Солодовникова Фекла Марковна
Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Солодовников Захар Маркович
Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Солодовникова Наталья Марковна
Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Солодовников Максим Маркович
Мать ребёнка: Солодовникова Катерина Григорьевна
Смерть
После 1858