Солодовникова Катерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Катерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Марк Трефилович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Солодовников Андрей Маркович

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Солодовникова Фекла Марковна

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Солодовников Захар Маркович

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Солодовникова Наталья Марковна

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Солодовников Максим Маркович

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область

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