Солодовникова Катерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Солодовников Андрей Маркович
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Солодовникова Фекла Марковна
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Солодовников Захар Маркович
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Солодовникова Наталья Марковна
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Солодовников Максим Маркович
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трефилович