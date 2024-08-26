Кичева Параскева Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Параскева Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичев Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Кичева) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Кичев Андрей Михайлович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кичев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Кичев Андрей Михайлович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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