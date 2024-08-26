Кичева Параскева Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Кичева) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Кичев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кичев Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Кичев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно