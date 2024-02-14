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Шамшия

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сибгатуллин Халилулла

Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сибгатуллин Абидулла

Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сибгатуллин Ибрагим

Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сибгатуллин Сетдек

Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла

Смерть
Неизвестно

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