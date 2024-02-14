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Сибгатуллин Сетдек

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хуснетдинов Сибгатулла

Мать: Шамшия

Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Сытдиков Садек

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сибгатуллин Исмагил

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Смерть
Неизвестно

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