(Алгазина) Марьяна Марковна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения11.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915
Отец: Алгазин Марк Ефимович
Мать: Алгазина Анна Фадеевна
Крещение
22.02.1915
Ф.16, оп.2, д. 1257 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1915 год | Стр.4 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Февраля одиннадцатого числа тысяча девятьс... Показать все
Смерть
Неизвестно