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(Алгазина) Марьяна Марковна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

11.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
11.02.1915

Отец: Алгазин Марк Ефимович

Мать: Алгазина Анна Фадеевна

Крещение
22.02.1915
Ф.16, оп.2, д. 1257 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1915 год | Стр.4 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Февраля одиннадцатого числа тысяча девятьс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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