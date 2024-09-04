Алгазина Анна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Антим Маркович

Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Марк Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: (Алгазина) Матрона Марковна

Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович

Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: (Алгазина) Марьяна Марковна

Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович

Рождение ребёнка
09.10.1919

Сын: Алгазин Леонид (Логин) Маркович

Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Алгазин Савелий Маркович

Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович

Смерть
Неизвестно

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