Алгазина Анна Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.
Дочь: (Алгазина) Матрона Марковна
Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: (Алгазина) Марьяна Марковна
Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович
Рождение ребёнка
09.10.1919
Сын: Алгазин Леонид (Логин) Маркович
Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Алгазин Марк Ефимович
Смерть
Неизвестно