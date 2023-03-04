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Пенькова Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пеньков Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Пенькова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Иванович

Смерть
После 1783

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