Пенькова Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пеньков Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Пенькова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Иванович
Смерть
После 1783