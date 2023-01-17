Пеньков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Пеньков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пеньков Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Пенькова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Анна Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783