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Пеньков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Пеньков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пеньков Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Пенькова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
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