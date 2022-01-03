Климова (Самарова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Воропаева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Климов Пётр Игнатьевич
Рыбаки, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно