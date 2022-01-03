Климова (Самарова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Самарова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Воропаева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Климов Пётр Игнатьевич

Рыбаки, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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