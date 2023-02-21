Климов Пётр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Пётр Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Воропаева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Климова Екатерина Петровна

Рыбаки, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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